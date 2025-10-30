«Не в форме». Чисора раскрыл, когда Усик вернется на ринг
Дерек сомневается в проведении украинцем поединка в начале 2026 года
Бывший претендент на чемпионский титул Дерек Чисора (36-13, 23 KO) в интервью The Sun Sport and DAZN Boxing рассказал, когда стоит ожидать следующий бой Александра Усика (24-0, 15 KO):
Усик может подраться летом. Потому что я звонил ему по фейстайму, и я увидел, что он не в форме. В следующий раз мы увидим Усика летом.
