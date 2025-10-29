Денис Седашов

Легендарный тренер Тедди Атлас считает, что единственным соперником, который мог бы стать достойным вызовом для абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO) в его последнем бою, является Алекс Перейра.

В интервью OLGB.com Атлас отметил величие Усика, подчеркнув его безупречную карьеру:

Он был как машина: Олимпиада, все титулы в первом тяжёлом весе, все победы. Завоевал титул в супертяжёлом весе. Но теперь, когда он приближается к завершению карьеры, возможно, хочет сделать что-то нестандартное, выйти за пределы привычного. Тедди Атлас

По мнению Атласа, боем с Алексом Перейрой Усик мог бы завершить карьеру ярко и эффектно.

Перейра — нетрадиционный боец, большая звезда, серьезный соперник, его считают страхом в мире UFC и ММА. Какой может быть лучший способ завершить карьеру? Тедди Атлас

Бывший тренер Майка Тайсона надеется, что Усик не уйдёт из бокса как Мохаммед Али.