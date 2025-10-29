Денис Седашов

Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас высказался о дальнейшей карьере абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

По мнению эксперта, если украинец чувствует себя физически готовым и не теряет мотивации, то должен продолжать выступления. Слова приводит Boxing 24/7.

Усик не демонстрирует никаких признаков спада. Он прекрасно следит за своим телом, у него нет вредных привычек, которые могли бы повлиять на форму. Если у тебя есть такой большой дар — используй его сполна. Отдай боксу все, что можешь, а потом уйди, не задерживаясь и не поддаваясь жадности. Тедди Атлас

Ожидается, что следующим соперником украинца станет «временный» чемпион мира по версии WBO — британец Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO).

