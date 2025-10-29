Американский тренер: «Усик не демонстрирует никаких признаков спада»
Тедди Атлас считает, что украинец должен продолжать карьеру
около 2 часов назад
Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас высказался о дальнейшей карьере абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
По мнению эксперта, если украинец чувствует себя физически готовым и не теряет мотивации, то должен продолжать выступления. Слова приводит Boxing 24/7.
Усик не демонстрирует никаких признаков спада. Он прекрасно следит за своим телом, у него нет вредных привычек, которые могли бы повлиять на форму. Если у тебя есть такой большой дар — используй его сполна. Отдай боксу все, что можешь, а потом уйди, не задерживаясь и не поддаваясь жадности.
Ожидается, что следующим соперником украинца станет «временный» чемпион мира по версии WBO — британец Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO).
