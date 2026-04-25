Сергей Разумовский

Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 KO) проведет новый выставочный поединок — на этот раз его соперником станет известный греческий кикбоксер Майк Замбидис. Ранее ожидалось, что американец выйдет на ринг 25 апреля против Майка Тайсона, однако теперь планы изменились.

Официально подтверждено, что бой Мейвезера с Замбидисом состоится 27 июня в Афинах. О предстоящем поединке оба спортсмена сообщили на своих страницах в Instagram. В соцсетях боксеры опубликовали одинаковое сообщение:

Это официально. 27 июня — Афины, Греция. История будет написана. Я выхожу на ринг. Одна ночь. Одна сцена. Бескомпромиссный бой, который нельзя пропустить.

Для Флойда Мейвезера это будет очередной выставочный поединок после завершения профессиональной карьеры, в которой он одержал 50 побед в 50 боях, 27 из них — нокаутом. Американец продолжает оставаться одной из самых узнаваемых фигур в мире бокса и регулярно принимает участие в громких шоу.

Что касается Майка Замбидиса, то соперник Мейвезера имеет серьезное имя в мире кикбоксинга. 45-летний грек является многократным чемпионом мира и участником девяти гран-при K-1 MAX. Благодаря своей яркой манере ведения боя он приобрел широкую популярность среди фанатов единоборств.

