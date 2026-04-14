Денис Седашов

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер стал фигурантом судебного иска из-за задолженности за авиационные услуги. Об этом сообщает издание Complex.

Компания Jet Set Aircraft обратилась в окружной суд Лос-Анджелеса с требованием взыскать с боксера 105 тысяч долларов. По данным истца, Мейвезер не оплатил чартерный рейс на острова Теркс и Кайкос, который состоялся в сентябре 2025 года.

Ранее стало известно о иске от Налоговой службы США (IRS). По информации Business Insider, задолженность Мейвезера перед государством составляет 7,3 млн долларов.

Долг накапливался в течение пяти лет — с 2018 по 2023 год.

