Олег Гончар

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон прокомментировал в комментарии Seconds Out возможный боксерский поединок между экс-претендентом UFC Дарреном Тиллом (3-0, 2 КО) и экс-чемпионом мира во втором среднем весе Карлом Фрочем (33-2, 24 КО).

Нельсон считает, что 48-летний Фроч, несмотря на возраст, имеет физическую форму и опыт, чтобы «разгромить» Тилла, если серьезно подготовится. Однако он сомневается, что Фроч согласится на бой из-за недостатка мотивации.

«У Карла есть что-то особенное, но в 48 лет думаешь: «Мне это не нужно». Нужен огонь в душе, чтобы пройти тренировочный лагерь». Джонни Нельсон

Тилл, действующий чемпион Misfits Boxing в весе до 93 кг, недавно нокаутировал Люка Рокхолда.