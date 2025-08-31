Олег Гончар

В главном боксерском поединке турнира Misfits Boxing 22, который состоялся в Манчестере, Англия, экс-боец UFC Даррен Тилл (3-0, 2 КО) одержал яркую победу над бывшим чемпионом UFC в средней весовой категории Люком Рокхолдом (0-1), завоевав титул промоушена в весовой категории до 93 кг.

Тилл доминировал с первого раунда, отправив Рокхолда в нокдаун мощным левым ударом. Американец смог подняться и продержаться до третьего раунда, но Тилл загнал его в угол, заставил перейти в глухую оборону и завершил бой эффектным левым кроссом в челюсть, который отправил Рокхолда в нокаут.

Эта победа стала третьей для Тилла в боксе под эгидой Misfits, после предыдущих триумфов над Энтони Тейлором и Дарреном Стюартом. Для 40-летнего Рокхолда это был дебют в профессиональном боксе.

Напомним, Тилл хочет поединок против американского влогера Джейка Пола.