Денис Седашов

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч на своем YouTube-канале заявил, что британский супертяж Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) должны остановиться и больше не выходить на ринг.

Мне уже неинтересно смотреть бои Уайлдера. Его ударная мощь исчезла, движения стали медленнее, а после пропущенных ударов ему тяжело восстановиться. Я не понимаю, зачем продолжать и портить собственное наследие. То же самое касается и Джошуа. Считаю, что обоим лучше завершить выступления. Карл Фроч

Ранее саудовский промоутер Турки аль аш-Шейх заявил, что ведет переговоры по организации поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

