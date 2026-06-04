Денис Седашов

Будущий чемпионат мира в США, Канаде и Мексике обещает переписать историю не только по спортивным показателям, но и по уровню финансового капитала за кулисами. Отчет издания SunSport и оценки экспертов по спортивной экономике свидетельствуют, что этот Мундиаль создаст уникальную интригу, так как на поля выйдут футболисты с самыми большими личными состояниями в истории. Масштабное расширение турнира до 48 сборных только подчеркивает космические суммы, которые стоят за главными звездами современности.

На вершине финансового Олимпа уверенно удерживается капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Его капитал превысил впечатляющую отметку в 1,27 миллиарда долларов. Кроме щедрого годового контракта с Аль-Наср на 220 миллионов, португалец продолжает капитализировать свое имя благодаря бизнес-империи, включающей сети отелей, фитнес-центры и технологические стартапы.

Следом за португальцем идет лидер текущих чемпионов мира Лионель Месси. Состояние аргентинского форварда Интер Майами оценивается в 943 миллиона долларов. Благодаря пожизненным рекламным контрактам с глобальными брендами и коммерческим сделкам в MLS, Месси стабильно удерживает позиции среди трех самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.

Тройку лидеров замыкает бразилец Неймар, который недавно вернулся на родину в Сантос. Его капитал в 425 миллионов долларов формировался благодаря щедрым выплатам в Барселоне, ПСЖ и саудовском Аль-Хиляле, а также многомиллионным спонсорским пакетам.

В первой пятёрке также закрепились лидер сборной Франции Килиан Мбаппе и капитан англичан Гарри Кейн, чьи капиталы подкрепляются солидными окладами в Реале и Баварии соответственно.

Топ-10 самых богатых футболистов будущего чемпионата мира: