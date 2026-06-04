Стали известны призовые Костюк и Свитолиной за выступления на Roland Garros-2026
Чемпионка получит 2 800 000 евро
около 1 часа назадПодписаться в
Украинские теннисистки Марта Костюк (15 WTA) и Элина Свитолина (7 WTA) заработали солидные призовые по итогам своих выступлений во взрослом одиночном разряде Открытого чемпионата Франции.
Марта Костюк, которая завершила борьбу на стадии полуфинала после поражения от восьмого номера мирового рейтинга мирры андреевой, пополнит свой бюджет на 750 000 евро.
Элина Свитолина, которая в четвертьфинале парижского мейджора уступила именно Костюк в украинском дерби, заработала за свое выступление 470 000 евро.
Отметим, что будущая чемпионка Roland Garros-2026 в одиночном разряде получит главный денежный приз турнира — 2 800 000 евро.
Видеообзор матча Элина Свитолина — Марта Костюк на Roland Garros.