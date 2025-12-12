Олег Гончар

Камерунский боец Фрэнсис Нганну признался, что предложение Джейка Пола выйти на замену вместо Джервонты Дэвиса его шокировало, но заинтересовало. Об этом камерунец рассказал на шоу Ариэля Хельвани.

По словам Нганну, менеджер Джейка связался с ним и сказал, что Дэвис не сможет сражаться, поэтому искали замену.

«Я просто был сбит с толку. Как от Дэвиса перейти ко мне? Но они готовы были заплатить приличную сумму. Мне нравится Джейк, но он умеет выводить из себя. Может, я просто хочу немного его побить… Это было бы неплохо». Франсис Нганну

Напомним, Джейк Пол раскритиковал Нганну за отказ от боя.