Денис Седашов

Менеджер француза Френсиса Нганну Дьюи Купер в интервью New Betting Sites заявил, что поединок между его подопечным и бывшим многолетним чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 KO) «должен состояться».

По словам Купера, бой станет противостоянием двух спортсменов с невероятной силой удара и крепким духом.

Это идеальное противостояние: посмотрим, кто сильнее ударит, кто выдержит больше, у кого крепче характер. Деонтей имеет сильный дух, как и Фрэнсис, судя по тому, через что он прошел. Было бы прекрасно увидеть этот бой в Лас-Вегасе или даже в Африке. Дьюи Купер

Нганну назвал лучший бой для UFC White House – Френсис готов вернуться в промоушн.