Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал о возможном бою по правилам ММА.

Ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы выйти в клетку и провести бой по правилам ММА? Ты бы когда-нибудь на такое согласился?

«Да, я задумывался, но, думаю, это плохая идея».

С кем бы ты дрался из UFC?

«С Джоном Джонсом».

Ого. Это безумие. Сразу на вершину, так? С кем бы ты лучше вышел: Джоном Джонсом или Фрэнсисом Нганну?

«Думаю, с Джоном Джонсом. Да. У него больше навыков».

38-летний украинец последний бой провел в июле этого года, нокаутировав Даниэля Дюбуа в 5-м раунде.

Ранее стало известно, что Усик больше не является лучшим боксером по версии ESPN.