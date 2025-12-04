Усик рассказал, с кем бы провёл бой из UFC – это не Нганну и не Перейра
Украинец назвал имя легенды ММА
около 1 часа назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал о возможном бою по правилам ММА.
Ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы выйти в клетку и провести бой по правилам ММА? Ты бы когда-нибудь на такое согласился?
«Да, я задумывался, но, думаю, это плохая идея».
С кем бы ты дрался из UFC?
«С Джоном Джонсом».
Ого. Это безумие. Сразу на вершину, так? С кем бы ты лучше вышел: Джоном Джонсом или Фрэнсисом Нганну?
«Думаю, с Джоном Джонсом. Да. У него больше навыков».
38-летний украинец последний бой провел в июле этого года, нокаутировав Даниэля Дюбуа в 5-м раунде.
Ранее стало известно, что Усик больше не является лучшим боксером по версии ESPN.