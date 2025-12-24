Нганну может выиграть 6,72 млн евро, если Камерун выиграет Кубок Африки
Экс-чемпион UFC верит в триумф сборной
около 2 часов назад
Фрэнсис Нганну
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну поставил 320 тысяч евро на победу своей сборной на Кубке африканских наций-2025.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Коэффициент ставки составил 21,0. В случае триумфа Камеруна, Нганну получит 6,72 млн евро.
Кубок африканских наций-2025 проходит в Марокко с 24 командами в шести группах. Турнир длится до 18 января. Действующий чемпион — Кот-д'Ивуар.
Камерун стартовал в группе с Марокко, Коморскими островами и Мали.
Напомним, ранее Нганну заявлял, что хочет побить Джейка Пола.
