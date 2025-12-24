«У него нет характера»: Джейк Пол — о возможном бое с Нганну
Американский боксер и видеоблогер заявил о готовности провести бой с экс-чемпионом UFC
около 1 часа назад
Американский боксер Джейк Пол в видео для YouTube-канала IMPAULSIVE бросил вызов экс-чемпиону UFC Френсису Нганну, намекнув на возможный поединок.
По словам Пола, он убежден, что превосходит Нганну по бойцовским качествам, а сам камерунец, по его мнению, не имеет достаточного характера.
Я всем сказал, что буду лучше Фрэнсиса. У Фрэнсиса, по сути, нет характера. Он мягкотелый… Я буду с ним драться. Думаю, теперь он, возможно, примет этот вызов.
