Олег Гончар

Бывший чемпион UFC Френсис Нганну бросил вызов экс-чемпиону в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру (44-4-1, 43 КО). Слова Нганну привел портал DAZN.

Пришло время наконец-то разрешить этот спор. Френсіс Нганну

Последний бой Нганну провел по правилам MMA в PFL в октябре 2024 года, досрочно победив Ренана Феррейру. В боксе он провел два боя, потерпев поражения от Тайсона Фьюри решением судей и нокаутом в начале боя от Энтони Джошуа.

39-летний Уайлдер в последний раз выходил на ринг 28 июня, одержав технический нокаут над Тайрреллом Герндоном в 7-м раунде.

