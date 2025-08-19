Олег Гончар

Чемпион PFL в тяжелом весе Франсис Нганну прокомментировал напряженные отношения с руководством промоушена после того, как он проигнорировал дебютное событие PFL Africa. Об этом камерунец рассказал в подкасте Ариэля Хельвани.

Нганну объяснил, что не присутствовал на мероприятии, поскольку не согласился с форматом, который напоминал андеркард к турниру PFL Champions Series. По его словам, он стремился, чтобы PFL Africa имела собственную уникальную историю и внимание.

«Я хотел, чтобы у PFL Africa был свой момент, свой блеск. Мы много над этим работали». Френіс Нганну

Несмотря на разногласия, Нганну заверил, что отношения с PFL остаются хорошими.

«У нас два совместные проекта: PFL Africa и я как боец. Не всё всегда идёт гладко, иногда у нас бывают разные взгляды. Но я не назвал бы это проблемой. Это скорее культурные особенности — им сложно понять аспекты африканской культуры». Френсіс Нганну

Президент PFL Донн Дэвис ранее выразил разочарование отсутствием Нганну на событии.

Нганну, в настоящее время планирует провести бой в боксе против Деонтея Уайлдера.