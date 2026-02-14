Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о бое Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Британца цитирует figthnews.info:

Это достойный бой. Мне интересно, что произойдет в этом поединке. Мы знаем, насколько хорош Дюбуа, но когда он находится под сильным давлением, и ситуация становится для него сложной, Даниэль начинает искать выход. Нет ничего позорного в поражении от Александра Усика, но Дюбуа — огромный панчер. Он тяжело бьет. Фабио Ворли никогда не дрался с по-настоящему мощным панчером. Он дрался с Джастисом Хуни, Джозефом Паркером, Фрейзером Кларком и Дэвидом Аделие. Никто из них не обладал мощным ударом, правда? Никто из них не способен бить достаточно сильно для супертяжа.

Возможно, в этом бою Ворли узнает, что такое профессиональный бокс, так как если Дюбуа будет работать на полную силу и получать от этого удовольствие, он может нанести Фабио вред и жестко нокаутировать его. Тем не менее, Ворли нокаутировал большинство соперников. Сам он никогда не был в нокауте. Я хочу сказать, что на бумаге в этом бою шансы 50 на 50, но на самом деле вы должны назвать Дюбуа фаворитом, причем довольно сильным.