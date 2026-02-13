Вордли и Дюбуа сойдутся в бою за титул чемпиона WBO
Поединок пройдет в Великобритании
около 2 часов назад
Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о масштабном поединке в супертяжелом весе. Чемпион мира по версии WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) будет защищать свой пояс против бывшего обладателя титула Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO).
Дата: 9 мая.
Место проведения: Манчестер, Великобритания.
На кону: Титул чемпиона мира по версии WBO.
«Это правильное решение»: Воррен — о возвращении Дюбуа к Чарльзу.