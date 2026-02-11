Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) после поражения нокаутом в реванше с Александром Усиком (24-0, 15 КО), который состоялся в июле прошлого года, решил изменить тренерский штаб. Слова приводит The Ring.

Британец прекратил сотрудничество с Доном Чарльзом, под руководством которого завоевал титул чемпиона мира, и начал работу с Тони Симмсом. Однако, уже в конце января стало известно, что Дюбуа вернулся к Чарльзу, так и не проведя ни одного боя с новым наставником.

Промоутер боксера Фрэнк Уоррен поддержал это решение, отметив, что оно является правильным для карьеры британца.

Я рад, что они снова объединились, считаю, это правильное решение. Он проиграл бой Усику, и вокруг этого было много обстоятельств, но до этого находился в отличной форме. Люди иногда совершают поступки, говорят разные вещи, поддаются влиянию, но, думаю, он сам для себя всё понял. Именно там ему и место, так что это хорошо. Фрэнк Уоррен

Бывший тренер Дюбуа: «Дэниэль многому научился в боях с Усиком».