Известный американский специалист Бадди Макгирт для MillCity Boxing поделился ожиданиями от боя бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (31-0, 15 КО) против обладателя титула WBO в полусреднем дивизионе Брайана Нормана (28-0, 22 КО).

«Ты выходишь против более габаритного соперника. У него есть сила нокаутировать одним ударом. Норману не нужна комбинация, чтобы тебя выключить.

Все должно быть безупречно – атака, защита, работа ног, работа корпуса. В тот вечер должно работать абсолютно все. Он не может колебаться ни в чем.

Против такого бойца, как Норман, так нельзя. Он будет ждать. Я видел, как он попал в одного парня, и я такой: «Святые небеса... Вот черт».