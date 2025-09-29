Легендарный тренер ответил, сможет ли Норман нокаутировать Хейни
Американец знает силу удара своего соотечественника
около 10 часов назад
Известный американский специалист Бадди Макгирт для MillCity Boxing поделился ожиданиями от боя бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (31-0, 15 КО) против обладателя титула WBO в полусреднем дивизионе Брайана Нормана (28-0, 22 КО).
«Ты выходишь против более габаритного соперника. У него есть сила нокаутировать одним ударом. Норману не нужна комбинация, чтобы тебя выключить.
Все должно быть безупречно – атака, защита, работа ног, работа корпуса. В тот вечер должно работать абсолютно все. Он не может колебаться ни в чем.
Против такого бойца, как Норман, так нельзя. Он будет ждать. Я видел, как он попал в одного парня, и я такой: «Святые небеса... Вот черт».
Напомним, бой между Хейни и Норманом пройдет 22 ноября на вечере бокса Night of the Champions в саудовском Эр-Рияде.