Олег Гончар

Брайан Норман-старший, отец и тренер чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 KO), раскритиковал Джарона Энниса (34-0, 30 KO) за его реакцию на победу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO). Об этом сообщает Boxing News 24.

«Ты говорил, что Канело надёрет ему задницу. Ты хейтер». Брайан Норман-старший

По словам Нормана-старшего, Эннис, который помогал Альваресу готовиться к бою, не смог должным образом оценить достижение Кроуфорда, ограничившись коротким комментарием «Это бокс», когда его спросили о выступлении.

Норман считает, что Эннис завидует успеху Кроуфорда, который победил Канело решением судей и стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе.