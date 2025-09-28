Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поделился мыслями о сравнении с легендарным боксером Флойдом Мейвезером-младшим, пятикратным чемпионом мира в различных весовых категориях.

Мейвезер — один из величайших всех времен, и я отношусь к нему с огромным уважением. Я никогда бы не стал сравнивать себя с ним. Он — величайший своего поколения, а я — своего. Теренс Кроуфорд

Американский боксер подчеркнул, что Мейвезер прокладывал путь для современных чемпионов и мотивировал его своей работоспособностью, дисциплиной и преданностью спорту.

