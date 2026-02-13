Британский тяжеловес Дэвид Прайс высказался о потенциальном третьем бое Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO). Бойца цитирует vringe.com:

Да, у меня есть интерес к этому бою, потому что в их втором бою не было так много событий. Даже в первом бою, кроме того эпизода, когда Тайсон был потрясен, были только небольшие заделы. А второй бой Фьюри проиграл по очкам и он был очень близким. Они оба стали старше, Усик уже давно вне ринга, мне кажется, с боя против Дюбуа. Они оба не стали моложе. Я считаю, этот бой будет иметь те же ожидания, что и от предыдущего. Я не вижу причин, почему бы Тайсону не хотеть этого поединка. Ему нужен вызов, и единственный, кто способен испытать его, – это Усик. Не будем обращать внимание на Фрэнсиса Нганну, только Усик. И стилистически это не сложный бой для Тайсона Фьюри, это шахматная партия. Победа, ничья или поражение не выйдет боком. Так почему бы и нет?