«Ты удерживаешь дивизион». В Великобритании призвали Усика завершить карьеру
Оладипо считает, что украинцу стоит повесить перчатки на гвоздь
около 2 часов назад
Эксперт по боксу Аде Оладипо признался, что хочет завершения карьеры Александра Усика (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:
Когда бойцы продолжают карьеру, остаются, остаются и остаются – это становится опасно. Поговорим о бойце, которому, как я считаю, лучше завершить карьеру, но он не собирается её завершать. Но сейчас он как будто сдерживает дивизион. И мне всегда тяжело даже на расстоянии говорить что-то негативное об Александре Усике, потому что я считаю его замечательным человеком, невероятным бойцом, невероятным послом спорта и бокса благодаря тому, как он себя ведет. Ты никогда не увидишь Александра Усика, зависающего в ночном клубе. Он идеален для чемпиона супертяжелого дивизиона. Но прямо сейчас, чувак, ты не дерешься, нет анонсированных боёв, мы не знаем, что происходит. И дело в том, что ты немного сдерживаешь дивизион.
Напомним, что Усик должен провести защиту титула WBC от посягательств Агита Кабайела через один поединок.
