Бывший промоутер Александра Усика (25−0, 16 КО) Александр Красюк прокомментировал отсутствие тренера Юрия Ткаченко в углу украинского боксера во время боя против Рико Верховена.

В поединке, который Усик выиграл техническим нокаутом за одну секунду до завершения 11-го раунда, в углу украинца находились наставник Егор Голуб и секундант Рас Анбер. В то же время Юрия Ткаченко, который ранее работал с Усиком, там не было.

Красюк в Instagram ответил на вопрос одного из пользователей относительно отсутствия Ткаченко. По словам бывшего промоутера, тренер покинул команду Усика.

Где был тренер Усика из предыдущих боев? Он ушел. По той же причине, что и мы с Эгисом Климасом. Александр Красюк экспромоутер Усика

Причину ухода Ткаченко Красюк прямо не назвал. В то же время он намекнул, что она связана с внутренней атмосферой в команде Усика. Отвечая на вопрос, окружил ли себя боксер людьми, которые во всём с ним соглашаются, Красюк заявил:

Люди, которые во всем с ним соглашаются и говорят, что он лучший. Александр Красюк бывший промоутер Усика

Напомним, что Александр Красюк и Усик прекратили сотрудничество менее чем за месяц до реванша украинца против Даниэля Дюбуа. Также команду покинул менеджер Эгис Климас.

Несмотря на изменения в окружении, Усик в бою с Верховеном одержал победу техническим нокаутом и сохранил непобежденный статус на профессиональном ринге — 25 побед в 25 боях, 16 из них нокаутом.