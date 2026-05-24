Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) отреагировал на разговоры вокруг преждевременной остановки поединка против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена (1-1, 1 КО). Слова приводит Boxing King Media.

Я не судья, я не думал о счете. У нас есть финальный результат – победа. Я не думаю о остановке. Многие говорят, что бой остановили рано. Слушайте, это не моя работа. Моя работа – боксировать.

Спасибо Богу, спасибо Иисусу Христу. Для меня на первом месте идет Бог. А дальше идет работа. На первом месте – Бог, на втором – семья, на третьем – моя страна.