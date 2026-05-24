Эвертон Виталия Миколенко минимально уступил Тоттенхэму в заключительном туре АПЛ
Единственный гол в матче забил Жуан Пальинья
30 минут назад
Эвертон в гостевом матче 38-го тура английской Премьер-лиги проиграл Тоттенхэму.
Единственный гол в матче в первом тайме забил полузащитник шпор Жуан Пальинья. После перерыва ливерпульская команда больше владела мячом, но сравнять счет не смогла.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отыграл весь матч в стартовом составе.
АПЛ. 38-й тур
Тоттенхэм – Эвертон – 1:0
Гол: Пальинья, 43
Благодаря этой победе Тоттенхэм набрал 41 очко, занял 17-е место и сохранил прописку в АПЛ. Эвертон с 49 баллами завершил чемпионат на 13-й строке турнирной таблицы.
