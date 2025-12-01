Чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал в интервью Boxing King Media, с кем хочет разделить ринг в следующем поединке:

Я продолжу драться. Я думаю, следующий бой будет в 2026 году. Я хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно.

Почему он? Он бывший чемпион, очень известный и сильный мужчина. Это один из величайших бойцов в тяжелом весе за последние десять лет. Пока никаких переговоров. Это эксклюзивная информация.