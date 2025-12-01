Олег Шумейко

В команде Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) рассказали в интервью secondout.com, как проходит подготовка британца к поединку с Джейком Полом в тренировочном лагере с Александром Усиком (24-0, 15 KO):

Энтони на месте. Они работают рядом, но спаррингов не было. Учитывая, что Усик левша, а Пол правша, в этом нет никакого смысла. В основном в процессе подготовки идет обмен опытом.

Напомним, что бой Джошуа – Джейк Пол состоится в декабре 2025 года. Боксеры получат космические гонорары.