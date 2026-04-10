Промоутер Александр Красюк оценил вероятность проведения третьего поединка между чемпионом WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). По мнению функционера, трилогия является наиболее логическим развитием событий в дивизионе. Слова приводит talkSPORT Boxing.

Да. Да, я думаю, что это произойдет. Потому что это единственный логический итог того, что происходит сейчас. Если предположить, что Тайсон выиграет и Усик выиграет — этот бой выглядит вполне логичным в конце этого года. И я полагаю, что Турки Аль аш-Шейх, будучи сейчас «магом» этой индустрии, имеет это в виду.

У меня нет никаких подтверждений, это лишь мое личное мнение, но если люди хотят зарабатывать на боксе — это один из нескольких боев, в которых есть большие деньги. Другой вариант — это Эй Джей с Тайсоном, что также очень желательно для публики и вполне возможно.