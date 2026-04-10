Красюк — о трилогии Усик — Фьюри: «Третий поединок выглядит очень логичным»
Промоутер объяснил, почему этот бой остается наиболее финансово привлекательным
около 2 часов назад
Промоутер Александр Красюк оценил вероятность проведения третьего поединка между чемпионом WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). По мнению функционера, трилогия является наиболее логическим развитием событий в дивизионе. Слова приводит talkSPORT Boxing.
Да. Да, я думаю, что это произойдет. Потому что это единственный логический итог того, что происходит сейчас. Если предположить, что Тайсон выиграет и Усик выиграет — этот бой выглядит вполне логичным в конце этого года. И я полагаю, что Турки Аль аш-Шейх, будучи сейчас «магом» этой индустрии, имеет это в виду.
У меня нет никаких подтверждений, это лишь мое личное мнение, но если люди хотят зарабатывать на боксе — это один из нескольких боев, в которых есть большие деньги. Другой вариант — это Эй Джей с Тайсоном, что также очень желательно для публики и вполне возможно.
Фьюри проведет следующий бой 11 апреля против Махмудова.
Красюк: «Усик должен был завершить карьеру после боя с Фьюри».
