Владимир Кириченко

Владетель титулов по версиям WBC и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес (23-0, 16 KO) поднимается в наилегчайший дивизион. Об этом сообщает The Ring.

В пятницу промоутерская компания Родригеса Matchroom Boxing объявила, что он проведет бой против Антонио Варгаса (19-1-1, 11 KO, 1 NC).

Поединок Родригес – Варгас возглавит вечер бокса на Desert Diamond Arena в американском Глендейле, который состоится 13 июня. В этом противостоянии Варгас будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

Родригес последний бой провел в ноябре прошлого года, когда победил нокаутом в десятом раунде Фернандо Мартинеса.

Варгас в последний раз сражался в июле прошлого года, когда свел вничью бой против Дайго Хиги.

Напомним, Родригес поставил Усика в свой топ-4 лучших боксеров рейтинга P4P.