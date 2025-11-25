Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBA и WBO во втором наилегчайшем дивизионе Джесси Родригес (23-0, 16 КО) для The Ring заявил, что он должен быть в топ-4 рейтинга P4P после победы над экс-чемпионом Фернандо Мартинесом (18-1, 9 KO).

«После этой победы я должен быть четвертым в рейтинге P4P. Мой топ-4: Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Наоя Иноуэ, а затем я. Раньше на четвертом месте у меня был Дмитрий Бивол, но после такого выступления против Мартинеса я заслуживаю быть номером 4».

Родригес нокаутировал Мартинеса в 10-м раунде.

В обновленном рейтинге P4P от The Ring Родригес поднялся на 4-ю позицию.

Топ-10 рейтинга Р4Р от The Ring.