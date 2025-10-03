Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи (22-1, 16 KO) высказался о бое Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO) и Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Британия цитирует fightnews.com:

Я верю, что Уордли победит. Я считаю, что он будет чуть более острым, особенно в стартовых раундах. Я знаю, что Паркер — бывший чемпион мира, он дрался с некоторыми из лучших бойцов, но в последнее время Джозеф провел не так много раундов. В последнем поединке он провел два раунда с Баколи, а перед этим был Уайлдер. Я не знаю, сколько раундов Паркер отбоксировал за последние 2-3 года.

Уордли идет на хорошей серии. Я думаю, что его острота позволит достать Паркера. Мне кажется, что он поразит его в средних раундах и завершит бой досрочно. Но если он этого не сделает, и бой продлится дольше, то я думаю, что опыт Паркера действительно даст о себе знать.