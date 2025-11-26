Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) для The Ring поделился мыслями о возможном поединке с британским ветераном супертяжёлого веса Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).

«Диллиан Уайт должен осознать, что теперь он просто джорнимен/гейткипер. Это его роль. Он должен играть её или уйти на пенсию».

Напомним, что Уайту предложили стать соперником Околи. Вечер бокса состоится 19 декабря на арене Mobolaji Johnson Arena в Лагосе.