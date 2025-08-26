Олег Гончар

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт (31-4, 21 КО) заявил, что не планирует завершать карьеру после поражения нокаутом в первом раунде от соотечественника Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО). Об этом он рассказал Sky Sports.

«Моя история на этом не заканчивается. Я могу уступить в бою, но не потеряю тот огонь, который меня сформировал. Спасибо всем, кто был рядом в победах и поражениях. Я обязательно вернусь». Диллиан Уайт

36-летний Уайт, который ранее претендовал на титул WBC, проиграл два из последних пяти боев, включая поражение от Тайсона Фьюри в 2022 году.

Как сообщалось, будущее Уайта под вопросом, поскольку промоутеры Эдди Хирн и Фрэнк Воррен спорят о завершении карьеры боксера.

Также ранее тренер Уайта сообщил, что Диллиан травмировался перед боем против Итаумы.