Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и титулованный кикбоксер Рико Верхувен приняли участие в первой совместной пресс-конференции накануне поединка за титул чемпиона мира WBC.

Во время мероприятия украинский боксер поделился эмоциями от возвращения в Великобританию и объяснил свое решение принять этот вызов.

Усик подчеркнул, что на данном этапе карьеры для него важно реализовывать собственные желания, а не только соответствовать ожиданиям окружающих. Несмотря на статус соперника, украинец выразил уважение команде Верхувена и отметил, что готов к новому опасному испытанию.

Я очень рад быть здесь. Счастлив снова вернуться в Великобританию — честно говоря, я уже успел по ней соскучиться. Прошло шесть месяцев с моего последнего визита. Спасибо организаторам и команде Рико за этот вызов. Многие спрашивают: «Почему он, ведь он не боксер?». Но Рико — отличный атлет и очень опасный соперник. Если хотите проверить — пожалуйста. Настал момент, когда я хочу делать то, что нравится мне, а не то, что от меня требуют другие. Мне постоянно говорят: «Ты должен боксировать вот так и вот так». Я всегда отвечал: «Хорошо, хорошо». Но теперь я буду делать то, что нужно именно мне. Искренне спасибо. Александр Усик

Бой состоится 23 мая в Гизе, Египет. Александр в последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, нокаутировав Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте.

