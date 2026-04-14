Фьюри занял место в топ-3 рейтинга The Ring в тяжелом весе, Усик владеет титулом
Цыганский король триумфально вернулся на ринг
32 минуты назад
Авторитетное издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона.
Бывший чемпион мира в хэвивейте британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) вернулся в рейтинг и поднялся на третью ступеньку.
В ночь на 12 апреля Тайсон победил россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO) единогласным решением судей.
Титулом владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 KO).
Рейтинг супертяжелого веса от The Ring:
Чемпион – Александр Усик (Украина)
1. Фабио Уордли (Великобритания)
2. Агит Кабайел (Германия)
3. Тайсон Фьюри (Великобритания)
4. Даниэль Дюбуа (Великобритания)
5. Филип Хргович (Хорватия)
6. Мозес Итаума (Великобритания)
7. Мартин Баколе (ДР Конго)
8. Эфе Аджагба (Нигерия)
9. Ричард Торрес (США)
10. Мурат Гассиев (Армения)
