Льюис об Усике: «Я не думаю, что кто-то может его победить»
Следующий бой украинец проведет 23 мая
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями от будущего поединка обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит Pro Boxing Fans.
Легендарный британец убеждён, что на данный момент нет соперника, способного нанести украинцу первое поражение.
Я не знаю другого парня, но знаю, что Усик никогда не проигрывал. Поэтому я просто смотрю на него. Я не думаю, что прямо сейчас кто-то может его побить.
Следующий бой Усика состоится против Рико Верхувена, запланированный на 23 мая в Египте.
