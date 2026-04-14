Кинет ли Кабайел вызов Усику после боя с Верховеном? Ответил сам немец.
Временный чемпион WBC будет присутствовать на шоу в Гизе
около 1 часа назад
Временный чемпион WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) поделился мыслями о возможном поединке против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО).
Что дальше для тебя?
«Давайте подождем, сегодня у меня была хорошая беседа с Турки».
Можешь ли ты назвать какие-то имена?
«Посмотрим. Я не буду говорить».
Мы возвращаемся в Оберхаузен?
«Нет. Оберхаузен слишком мал. Давайте подождем».
Ты ждешь Усика? Ты будешь у ринга 23 мая?
«Возможно. Посмотрим».
У тебя есть сообщение для Усика?
«Нет, нет. Я говорил, что ненавижу трэшток. Возможно, увидимся в Египте».
Напомним, поединок Усика против Рико Верхувена пройдет 23 мая в Гизе, Египет.
Пресс-конференция Усика и Верхувена в Лондоне. Видеотрансляция
Смотрите топовый футбол на MEGOGO.XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04