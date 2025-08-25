Денис Седашов

Один из самых ярких чемпионов мира в своей весовой категории Джей Опетая (28-0, 22 КО) может попытаться повторить путь Александра Усика (24-0, 15 KO) и перейти в супертяжелый вес.

Промоутер боксера Эдди Хирн в подкасте The Punch заявил, что если в ближайшее время не удастся организовать объединительный бой, его подопечный рассмотрит смену дивизиона.

К сожалению, Рамирес получил травму. Теперь Джей должен встретиться с обязательным претендентом. Это не лучший вариант, так как хотелось бы сначала объединить титулы. Думаю, мы проведем бой с Джинкарой где-то в ноябре-декабре. Если после этого не будет объединительного поединка, возможно, время подняться в супертяжелый вес. Это может случиться раньше, чем планировалось, но ждать вечно невозможно. Эдди Хирн

IBF приказала Опетае провести защиту титула против Джинкары.