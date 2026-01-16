Олег Гончар

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес вернется на ринг 12 сентября в Саудовской Аравии.

Поединок состоится в Эр-Рияде, о чем сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, передает The Ring.

Бой 35-летнего мексиканца станет главным событием первого вечера бокса под эгидой Canelo Promotions – Мексика против мира. Турнир построен по принципу противостояния команды Альвареса с боксерами из других стран. Имя соперника Сауля пока не раскрывается.

Последний поединок Альварес провел 13 сентября прошлого года. Тогда он единогласным решением судей уступил Теренсу Кроуфорду и потерял чемпионские пояса.