Оскар Де Ла Хойя заявил, что Кроуфорд хуже Мейвезера
Промоутер сравнил бой Теренса с Альваресом с поединком Канело против Флойда
около 2 часов назад
Промоутер Golden Boy Оскар Де Ла Хойя прокомментировал FightHype.com победу абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над экс-чемпионом Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО). Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей.
«Флойд Мейвезер в поединке с Канело просто игрался, не пропуская ударов. Кроуфорд больше сочетает стиль бойца и боксера, тогда как Мейвезер является образцом чистого бокса. На мой взгляд, технически он значительно превосходит Кроуфорда — и дело не только в том, что он победил меня или что наш бой был напряженным».
Промоутер подчеркнул, что считает Мейвезера лучшим боксером благодаря его техническому мастерству.
Напомним, Мейвезер заговорил о полноценном камбэке в профессиональный бокс.