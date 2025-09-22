Легендарный боксер Флойд Мейвезер высказался о бое с Майком Тайсоном и заговорил о потенциальном камбеке с настоящим, а не выставочным поединком. Американца цитирует vringe.com:

Сейчас ещё не тренируюсь. Бой состоится в 2026 году. А пока мы закрываем все спорные моменты. Как все это будет выглядеть? Уверен, получится ярко. Уверен, фанаты оценят. И я сам пока не знаю, как все это будет выглядеть. Просто хочу дать фанатам то, что они хотят – восхищение. И я уверен, что это будет очень волнующее мероприятие. Что этим шоу насладятся люди из всех уголков мира.

Просто рад тому, что всё ещё могу дарить шоу людям, развлекать их. Что вы всё ещё имеете возможность видеть, пусть только проблески, прежнего Флойда. Бой с Майком называется «Легенда против Легенды». Это название говорит само за себя. Вернусь ли я ради ещё одного профессионального боя? Такие разговоры ведутся. Пока что только разговоры. Но это реально. Нет, я не исключаю. Просто пока что не знаю, наверняка. Скажу так. Сейчас всё прекрасно. Чувствую себя замечательно. Каждый день тренируюсь. С нетерпением жду следующего года.