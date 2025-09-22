Известный тренер назвал боксера, с которым Кроуфорду не стоит сражаться
Гарсия считает, что Бенавидес слишком велик для Теренса
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Именитый тренер Роберт Гарсиа в интервью Fight Hub TV рассказал, с кем Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 KO) не стоит проводить поединок:
Нет никакого шанса, Кроуфорд только что одержал самую крупную победу в своей карьере и одну из крупнейших побед в истории, ему не нужно выходить на поле и рисковать, Бенавидес слишком велик, слишком крупный, слишком сильный, мы не хотим видеть, как чемпион делает так много и достигает такого успеха, а затем завершает свою карьеру плохим выбором, плохим боем, который он не должен был принимать, я бы этого не делал.
Напомним, что Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от ESPN.