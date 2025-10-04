Чемпион WBC Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) в интервью The Ring Show ответил, согласится ли он на титульный поединок с Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO):

Я чувствую, что все, что происходит в моей карьере, заключается в том, что я нахожусь в отличном положении во всех отношениях. Я не собирался опускаться в весовую категорию до 76 кг, но теперь, если Канело хочет подняться, то давай. Я завоевал титул чемпиона мира WBC в весе до 75 кг.

После того, как я побежу Бивола, я завоюю все пояса, так что после этого я буду тем, кто обладает силой, теперь я первый. Канело говорит, что он не борется за величие, он борется за титулы. Что ж, позвольте мне собрать все титулы, и давайте вернемся к столу переговоров и поговорим.