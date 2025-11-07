Отец бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Джон Фьюри высказался в интервью Boxing King Media о возможности третьего поединка сына с Александром Усиком (24-0, 15 KO):

Тайсон чего-то достиг, не так ли? Но с Тайсоном есть определенная осадок из-за спорного результата обоих боев с Усиком. Усик не был однозначным победителем. Решение (судей) могло быть в пользу любого.

Есть ли смысл в третьем поединке с Усиком? Конечно, есть, но я предпочел бы видеть Тайсона там, где он есть – на пенсии.