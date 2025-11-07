Польшский супертяжеловес: «Я был очень впечатлён спаррингами с Усиком»
Книба рассказал, что отличает украинца от других
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Польский хевивейтер Дамиан Кныба (17-0, 10 KO) вспомнил о работе в тренировочном лагере с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Бойца цитирует vringe.com:
Что касается Александра Усика, и какое он оставил впечатление. В первую очередь, я поражен его работой ног и его физической выносливостью. Я думаю, это его самые большие преимущества. Кроме того, он левша, очень неудобный боец. Что ещё усложняло спарринги – это маленький ринг 3 на 3, и к тому же у него было четыре разных спарринг-партнера или даже пять, и они менялись каждые два-три раунда. Я остался очень впечатлен.
