Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) высказался о возможном возвращении Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) на профессиональный ринг. Украинский боксер прокомментировал слухи о том, что Ломаченко может возобновить карьеру после объявления о ее завершении. Его слова передает Matchroom Boxing.

Усик признался, что Ломаченко в свое время был для него важным источником вдохновения. По словам Александра, именно выступление Василия на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стало для него дополнительной мотивацией на пути к собственному олимпийскому успеху.

На моих первых Олимпийских играх в Пекине, после финала, где победил Василий, я сказал: «Хорошо, я тоже хочу». Я работал, работал, работал до 2012 года. Да, Лома — это как мотивация. Если это правда, то это хорошо. Мне это нравится. Александр Усик

Ломаченко не проводил боев с 2024 года. Прошлым летом украинский боксер официально объявил о завершении профессиональной карьеры, однако в последнее время появились разговоры о том, что Василий может снова выйти на ринг.

Сам Усик в ближайшее время также должен провести поединок. Его соперником станет нидерландский кикбоксер Рико Верхувен. Бой Усик – Верхувен запланирован на 23 мая и должен состояться в рамках боксерского шоу в Гизе, Египет.

Напомним, Усик примерил титул, который заберет в случае победы над Верхувеном в Египте.