Усик примірял титул, который получит в случае победы над Верховеном в Египте
Бой состоится 23 мая
около 3 часов назад
Украинский боксер Александр Усик встретился в Египте с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом.
Во время встречи украинец сфотографировался с титулом под названием «Король Нила». Этот специально созданный пояс будет на кону его поединка против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Бой состоится уже в ближайшую субботу, 23 мая, в городе Гиза на фоне знаменитых пирамид. В Украине прямая трансляция этого события будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05