Денис Седашов

Украинский боксер Александр Усик встретился в Египте с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом.

Во время встречи украинец сфотографировался с титулом под названием «Король Нила». Этот специально созданный пояс будет на кону его поединка против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Бой состоится уже в ближайшую субботу, 23 мая, в городе Гиза на фоне знаменитых пирамид. В Украине прямая трансляция этого события будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».